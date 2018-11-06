CÜ Rektörü Yıldız'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite-şehir işbirliğini güçlendirmek, şehrin sorunlarının çözümünde üniversitenin rolünü artırmak, ulusal ve bölgesel kalkınma için üniversiteden beklentilerin karşılıklı görüşülerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen ziyarete, Yıldız ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Doç. Dr. Hakan Yekbaş ve bazı birim sorumluları katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına konuşan Hüseyin Duman, "Üniversitede yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rektörlüğümüzle bağ kurmuş durumdayız. Rektörümüzü yanımızda hissediyoruz. Üniversitenin çehresi değişti. Rektörümüzün bizlerle yan yana olması bizi memnun ediyor. Biz de 'Üniversitemizle, Rektörlüğümüzle neler yapabiliriz?' diyerek bu toplantıyı talep ettik. Sivil toplum kuruluşları platformu olarak rektörümüzün yanındayız ve yaptığı çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Rektör Yıldız da üniversitede yapılan çalışmaları anlatarak, "Drogsan ilaç firması ile bir anlaşma imzaladık. Daha öncesinde yerli zırh üretimi yapmıştık. Bundan sonra bunları çok sık göreceksiniz. Bilimsel çalışmalar anında karşılık bulan çalışmalar değil. Bazen yıllar alıyor. Hocalarımıza, 'Proje üretin, ürün ortaya çıksın ve onu biz markalaştıralım' diyoruz. Anadolu'daki üniversiteler, şehri ileriye taşıyacak kurumlardır. 60 bin öğrencimiz var. Şunu kaydetmek istiyorum, Türkiye, eski Türkiye değil, Cumhuriyet Üniversitesi eski Cumhuriyet Üniversitesi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yıldız, yeni açılan Hukuk Fakültesi binası için hayırseverlerden destek istedi.