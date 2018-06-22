CÜ Rektörü Yıldız Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu.

Yıldız, Şarkışla ilçesinde, Kaymakam Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından Sarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu için yaptırılan binanın inşaat çalışmalarını inceleyen Yıldız, yaptığı açıklamada, 2012'de yapımına başlanan binanın büyük oranda bittiğini söyledi.

Yıldız, yarım kalan birkaç işin de tamamlanmasının ardından öğrenci almaya başlayacaklarını dile getirerek, "Bina bitip teslim olduktan sonra da YÖK'ten ilgili bölümlere öğrenci isteyeceğiz. Böylece Şarkışla ilçesi için de iyi olacak, üniversitemize de yeni bir yüksekokul kazanmış olacak." dedi.

Yıldız'a CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Miraç Burak Gönültaş ve Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri eşlik etti.