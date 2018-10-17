CÜ Rektörü Yıldız, Özbekistan'da üniversiteleri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Özbekistan'daki devlet üniversitelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, ziyaretlerde, CÜ ile Özbekistan Taşkent Devlet Üniversitesi ve Buhara Devlet Üniversitesi arasında Erasmus Plus ve ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik anlaşmaların önemine değindi.

Cumhuriyet Üniversitesi olarak birçok üniversiteyle iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirten Yıldız, "Üniversitemiz ile Özbekistan Taşkent Devlet Üniversitesi ve Buhara Devlet Üniversitesi arasında ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik önemli bir anlaşma imzaladık. Üniversitemiz 44 yıllık köklü bir geçmişe sahip olmakla beraber ülkemizde kurulan 13’üncü üniversitedir. Üniversitemizi hem ülkemizde hem de uluslararası alanda başarılı bir üniversite yapma gayretlerimiz tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Yıldız'a, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu da eşlik etti.