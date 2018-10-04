CÜ Rektörü Yıldız, İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle buluştu

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Sivasımızı ve Üniversitemizi Tanıtıyoruz" etkinliği kapsamında üniversiteye bu yıl yerleşen İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yıldız, İlahiyat Fakültesi Abdulvahabi Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerden öncelikle Sivas'ı tanımalarını istedi.

Sivas'ta çok sayıda alim yetiştiğini, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Tarih boyanca Sivas doğunun batıya, kuzeyin güneye bağladığı noktadadır. Onun için de Anadolu’da iki kapıdan bahsedilir. Batıda Afyonkarahisar, doğuda Sivas. Doğudan gelen ordular Sivas’ı geçmişlerse Anadolu gitmiştir. Osmanlı zamanında Timur Sivas Kalesi’ni kuşatır. Burayı aldıktan sonra Ankara Savaşı olur ve Yıldırım Bayezit esir düşer. Yine Anadolu dağılmak üzeredir. Cumhuriyet döneminde Yunanlılar Afyonkarahisar’a geldiklerinde artık TBMM’nin Sivas’ta toplanması başkentin Sivas’ta olmasına dair bir karar çıkmak üzeredir. Böyle bir topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bu açıdan Sivas’ı mutlaka tanıyın."

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan da fakülte tarihçesi, 28 Şubat sürecinde fakültede yaşananlar ve eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, CÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Yekbaş, akademik personel ve öğrenciler katıldı.