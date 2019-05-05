CÜ Rektörü Alim Yıldız'dan ramazan mesajı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, on bir ayın sultanı mübarek ramazana kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının Müslümanlar için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bir hasat mevsimidir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bu aydadır. Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye edeceğimiz, güzel hasletler kazanacağımız, manevi duygularımızın daha fazla kabardığı bir aydır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Birbirimize karşı sevgi, saygı, yardımlaşma, kardeşlik, dayanışma gibi davranışları en fazla hissettireceğimiz, yaşayacağımız, yaşatacağımız bu ayı güzel bir şekilde geçirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında öğrencilerimize iftar yemeğini ücretsiz ikram edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ramazan ayının, şahsımız, ailemiz, ülkemiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mensuplarımız ve bütün İslam alemi için huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."