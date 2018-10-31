CÜ öğrencilerine borsa işlemi laboratuvarı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İş Yatırım iş birliğinde, İşletme, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin sanal ortamda borsa işlemlerini yapabileceği laboratuvar oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, laboratuvar için açılış töreni düzenlendi.

Açılışta konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Noyan Yalman, İş Yatırım ile 2017 yılında tanıştıklarını belirtti.

Rektörlük ve Proje Destek Ofisinin destekleriyle finans laboratuvarını kurduklarını aktaran Noyan, "Bu laboratuvarımızda finansla ilgili eğitimler çevrimiçi yapılacak. Bilgisayar ortamında İstanbul destekli bir laboratuvar açıldı. Öğrencilerimize biz de burada destek olacağız." ifadesini kullandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Doç. Dr. Selahattin Koç ise "Burada, bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere ön çalışma ve ön laboratuvar fırsatı sunuyoruz. Öğrenciler kendilerine sanal ortamda tanımlanmış paraları gerçekmiş gibi yönlendirip bir tecrübe kazanıyor. Burada öğrendiklerini gerçek hayata aktarabilirler." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek laboratuvarın açılışı yapıldı.

Açılışa, Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Doğan, İş Yatırım Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



