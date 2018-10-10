CÜ merkezi kafeteryası hizmete girdi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) merkezi kafeteryada yenileme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır merkezi yemekhanenin birinci katında hizmet veren kafeterya, yapılan yenileme çalışmalarının ardından hizmet girdi.

Fırın ve ızgara alanlarının da sterilizasyon şartları dikkate alınarak düzenlenen kafeteryada oturma alanları, yemek masaları ve sandalyeleri yenilendi.

Ayrıca merkezi kafeterya önünde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından 8-12 Ekim'de öğle yemeği saatlerinde mini konser düzenlenecek.



