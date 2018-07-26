CÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 105 öğrenci alacak

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 2018-2019 akademik yılında özel yetenek sınavıyla 105 öğrenci alacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesinde 2018-2019 akademik yılında özel yetenek sınavı ile heykel bölümüne 15, resim bölümüne 30, müzik bölümü müzik teknolojisi ana bilim dalına 10, müzik bölümü müzik bilimleri ana bilim dalına 20, yeni açılan grafik bölümüne ise 30 olmak üzere 105 öğrenci alınacak.

Sınavlara başvurabilmek için adayların 2018 YKS’ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi birinden en az 180 puan almış olmaları, engelli öğrencilerin ise engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri şartıyla YKS puanlarının herhangi birinden en az 100 puan almaları gerekiyor.

Özel yetenek sınavına, ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilen veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvurabilecekler.



Özel yetenek sınavı ön kayıt başvuru, sınav ve kesin kayıtlarla ilgili açıklamalar üniversitenin internet sitesindeki Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alıyor.

