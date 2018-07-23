CÜ Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 18. dönem mezunlarını verdi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi 18 dönem mezunları için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesinde çok güzel örnek çalışmalar yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hocalarıma ve genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diş Hekimliği Fakültemiz Türkiye'de örnek çalışmalar yaptı. Örneğin 15 Temmuz Şehitleri Aile Kliniğini öncelikle Diş Hekimliği Fakültemizde açtık. Bu klinikte şehre bağlı bütün ilçeler köyler dahil ve şehir merkezi olmak üzere şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının tamamını biz muayene ettik. Bu çalışmamız da Türkiye de örnek oldu."

Fakülte Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu da çağdaş, dürüst, etik değerlere ve insan haklarına saygılı, tam donanımlı diş hekimleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Fatih Uçar ise genç diş hekimlerini kutlayarak, "Hepimiz özellikle toplum ağız diş sağlığını iyileştirmek için çaba göstereceğiz." dedi.

Törende konuşmaların ardından fakülte birincisi Fevzettin Kalkan'a belge ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Yıldız tarafından verildi.

Fakülte mezunları, diplomalarını almalarının ardından keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.