CSO, Leyla Gencer'i konserle anacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), dünyanın önemli operacılarından Leyla Gencer'i ölümünün 10'uncu ve doğumunun 90'ıncı yılında iki konserle anacak.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. yüzyılın önemli sopranolarından, operanın Türk Divası Leyla Gencer'i ölümünün 10'uncu, doğumunun 90'ıncı yılında CSO Konser Salonu'nda vereceği iki konserle anmaya hazırlanıyor.

Çok geniş ve esnek bir ses aralığına sahip olan Leyla Gencer'i dünya çapında üne taşıyan opera aryaları, 11-12 Ekim'de verilecek konserlerde seslendirilecek. Gencer'in repertuvarı konser için İtalyan şef Lonrenzo Castriota tarafından özel olarak derlendi.

Şef Castrioata'nın yöneteceği orkestraya, sopranolar Feryal Türkoğlu ve Simge Büyükedes, mezzosoprano Asude Karayavuz ile tenor Renzo Zulian ve bariton Giuseppe Altomare eşlik edecek.

Konser biletlerine, CSO gişesinden, Dost Music Center'dan ve "www.biletinial.com"dan ulaşılabilecek.



