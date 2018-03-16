İSTANBUL (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi "BTK tırı", Crytek İstanbul’un da katkıları ile birlikte Ankara’yı dolaşmaya başladı.

Crytek açıklamasına göre, teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmayı hedefleyen ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi "BTK tırı", Crytek İstanbul’un da katkıları ile birlikte Ankara’yı dolaşmaya başladı.

"BTK tırı" ile birlikte seyahat eden Crytek İstanbul ekibi, tırın ziyaret ettiği okul ve benzer bir çok yerdeki çocukları sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştırdı.

Çocuklar, Crytek’in Sanal Gerçeklik oyunları Robinson the Journey ve The Climb ile birlikte bu dünyayı keşfedip, çağın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olan Sanal Gerçekliğe birinci elden ulaşmış ve deneyimlemiş oldular.