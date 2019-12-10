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Crowne Plaza Florya misafirleri 2020'ye Bengü ile başlangıç yapacak
İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Bengü canlı müzik performansı ile yılbaşı gecesi Crowne Plaza Florya'da olacak. Crowne Plaza'dan yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya bu yıl başı gecesinde şarkıcı Bengü'yle konuklarını ağırlayacak....
Genel 10.12.2019, 15:48
İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Bengü canlı müzik performansı ile yılbaşı gecesi Crowne Plaza Florya'da olacak.
Şirketten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"19.00-20.00 saatleri arasında şampanya ikramı eşliğinde çello, keman ve yan flüt resitali ile başlayacak olan program 20.00-03.00 saatleri arasında ritim dolu DJ Performansı, Verenika'nın oryantal şovu, Bengü'den unutulmaz bir müzik şöleni ve after party ile devam edecek."
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