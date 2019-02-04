Crowne Plaza Cappadocia Sevgililer Gününe Hazır

Usta şefler tarafından hazırlanan ve geceye özel sunumlarla ikram edilecek özel menüsü, nostaljik ve romantik ezgiler ile Burcu & Burak & Ali orkestrası, güne özel dekore edilen ferah ve modern konseptiyle 360 derece panoramik Manzara Roof Restaurant’ta baş başa romantik bir akşam yemeği ile unutulmaz bir gece yaşayacaksınız.

Sevgililer Günü'nü Cumartesi gecesi kutlamak isteyenler; 16 Şubat ‘Sevgiye Özel Hafta Sonu Paketi dâhilinde harika bir oda ve enfes bir kahvaltı fırsatını kaçırmayın.

Yılın en romantik gününü unutulmaz kılmak istiyorsanız 14 Şubat’a kadar rezervasyonlarınızı yaptırmayı unutmayın.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için bize ulaşın: ☎️ 0384 228 5000

14 Şubat Perşembe Sevgiye Özel Gece

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Meze Tabağı Bademli Enginar Kalbi, Somon Füme, Füme Et, Fava, Patlıcan Salatası, Rus Salatası, Humus, Ezine Peyniri, Salatalık, Cherry Domates

AŞKIN BÜYÜSÜ

Taze Patates ve İstiridye Mantarı yatağında Bonfile Dilimleri, tane biberli hardal sos ile

AŞKIN TADI

Krokan ve fıstıklı çikolatalı kırmızı kalp pasta.

İçecek ekstradır.

SEVDİĞİNİZ VE SİZ SADECE 350.-TL

Romantik Kahvaltınızı odanıza getiriyoruz…

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Meze Tabağı Bademli Enginar Kalbi, Somon Füme, Füme Et, Fava, Patlıcan Salatası, Rus Salatası, Humus, Ezine Peyniri, Salatalık, Cherry Domates

AŞKIN BÜYÜSÜ

Taze Patates ve İstiridye Mantarı yatağında Bonfile Dilimleri, tane biberli hardal sos ile

AŞKIN TADI

Krokan ve fıstıklı çikolatalı kırmızı kalp pasta.

İçecek ekstradır.

Odaya erken yerleşme ve ertesi gün geç çıkış imkânı, Ücretsiz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spa kullanımı, Spa Masaj ve terapilerde % 25 indirim

SEVDİĞİNİZ VE SİZ SADECE 600.-TL

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 19:49