Çorap fabrikası üretime başladı

KONYA (AA) - Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan çorap fabrikası deneme üretimine başladı.

Fabrikanın işletme müdürü Ahmet Ayhan Ceran gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın nisan ayında kaymakam ve belediye yetkilileriyle yaptıkları bir toplantı sırasında kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Kısa sürede inşa edilen fabrikanın deneme üretimine başladığını ifade eden Ceran, şunları kaydetti:

"Dijital ve son sistem makinelerle üretime geçen fabrikamız ilk etapta iç pazara hitap edecek. Daha sonra ihracat yapacağımıza inanıyoruz. 20 kişilik bir ekiple deneme üretimine başladık. İlerleyen süreçte bu sayı 100'e çıkabilecek. 3 vardiya 24 saat kesintisiz üretim yapılacak. İlçemize hayırlı olsun."

