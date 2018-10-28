Çopuroğlu, ilçe ve belediye başkanlarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin ilçe ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, parti binasında, ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu Ankara'da il başkanları toplantımız vardı. 81 ilimizin başkanları ve genel başkan yardımcılarımızla verimli bir toplantı yaptık. Devamında cuma günü Cumhurbaşkanımızın iştirak ettiği çok katkı sağlanılan bir toplantımız daha oldu. Orada hem istişare hem de Cumhurbaşkanımızı dinleme şansımız oldu. Ankara ziyaretimizde, önümüzdeki seçimler ile ilgili takvim belli oldu. 5 Kasım'da başlayacak aday adaylık süreci bir hafta süreyle devam edecek.12 Kasım'da sona erecek. Bu süreçte elimizdeki bilgileri genel başkan yardımcılarımıza ileteceğiz. Şehrin bir profilini çıkartıp Cumhurbaşkanımıza sunulmasını arz edeceğiz."