Çopuroğlu, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve başkanlık divanı üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Partisince, AK Parti İl Başkanı olarak atanmasının ardından kurumları ziyaret etmeye başlayan Çopuroğlu, bu kapsamda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Çopuroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel seçim çalışmalarına değinen Çopuroğlu, şunları söyledi:

"Malum önümüzde bir yerel seçim var. Biz, takvim ve adaylar henüz açıklanmamasına rağmen göreve geldiğimiz günden beri arkadaşlarla fırsat bulduğumuz her ortamda, halk ile bir arada olmaya çalışıyoruz. Beraber istişare etmeye çalışıyoruz. Bu arada bizi ziyaret edip fikirlerini beyan etmek isteyen oluyor. Gerek sosyal medya yoluyla, gerek telefon açarak. Bunlara da mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah olumlu şeyler olması için gayret ediyoruz. Ekibimizin yüzde 50'ye yakını değişti. Hem kurum hafızasını korumak adına hem de 1 milyon 350 bin nüfusu olan bir ilde her kesimi temsil edecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da nezaket ziyaretinde bulunan konuklarına teşekkür etti.

Medya sektörünün sorunlarından bahseden Altınkaya, Çopuroğlu'na bu sıkıntılarından oluşan yazılı bir rapor sundu.