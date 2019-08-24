Çöpte bulduğu kediyi hayata bağladı

DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 yıl önce çöpte bulduğu gözleri görmeyen yavru kediyi tedavi ettirerek bakımını üstlenen Selen Piroğlu, sevgisiyle hayvanın adeta "hayat ışığı" oldu.

Piroğlu, 3 yıl önce miyavlama sesi duyduğu evlerinin yakınındaki çöp kutusunda gözleri görmeyen kedi yavrusu buldu. Yavru kediyi sahiplenen Piroğlu, hayvanı tedavi edilmek üzere veterinere götürdü. Ölümle sonuçlanabilen "kedi nezlesi" olduğu anlaşılan kedi, gözlerinden ameliyat edildi.

Piroğlu, "Fır Fır" adını verdiği kediye gösterdiği sevgiyle hayvanı adeta hayata bağladı.

"Aramızda çok güçlü bir bağ var"

Selen Piroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediyi 3 yıl önce ramazan ayında çöpe bırakılmış halde bulduklarını söyledi. Bulduklarında kedinin hiç hareket etmediğini anlatan Piroğlu, "Sanırım gözleri enfeksiyon kapınca öldü diye düşündüler. Bulduğumuzda avucumuz kadardı. Evde tedavi etmeye çalıştık ama olmadı. Sonrasında veterinere gittik." diye konuştu. Piroğlu, tedavi sürecinde kedinin yaşamayacağa kanısına kapılıp üzüldüğünü anlatarak şöyle devam etti:

"İlk önce ilaç tedavisine başlandı ama ilaç tedavisi de fayda etmedi, gözleri daha kötü oldu. Başka bir veterinere götürdük. Gözlerinin alınması gerektiğini ama çok küçük olduğu için hayatını kaybetme riskinin de olduğunu söyledi. O şekilde ameliyata soktular. Ameliyatını sağlıklı bir şekilde atlattı. Bir süre veterinerde kontrol altında kaldı."

Eve getirdikleri kedinin durumunun iyi olduğunu anladıklarını dile getiren Piroğlu, "Geldiğinden beri çok güçlüydü. İsmi de o yüzden 'Fır Fır.' Sürekli oyun halinde. Bize bu süreçte çoğu kişi 'Uyutulsun, görmeden nasıl yapacak?' dedi. Biz onları göze alarak bu yola başladık ama hiç öyle bir zorluğu olmadı. Diğer kedilere göre içgüdüleri, duyuları çok iyi. Kimse 'Fır Fır'ın görmediğine inanmıyor çünkü çarpmadan gidebiliyor. Mamasına, suyuna kendi gidiyor. Yaşadığı her gün ve her hareketi bize neşe veriyor. Ailemizin neşe kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Piroğlu, kedisiyle aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu belirterek görenlerin bu duruma şaşırdığını kaydetti.