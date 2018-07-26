Çöp konteynerinde canlı kuzu bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından çöp konteynerinde bitkin halde bulunan kuzu, Belediye Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinden sesler geldiği ihbarı alan Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese gittiğinde çöp konteynerinin içinde canlı halde kuzu buldu.

Bitkin olduğu gözlenen kuzu, Zabıta ekipleri tarafından alınarak güvenli bir ortama götürüldü. Burada veteriner çağırılarak kuzunun tedavisi yapıldı. Zabıta ekiplerinin "Garip" adını verdiği kuzu, süt verilerek besleniyor.

Zabıta Komiseri Sami Aygül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara yapılan işkence ve kötü muameleleri kınadı.

Çöp konteynerinin içinde bitkin bir vaziyette bulunan kuzunun veteriner tarafından muayenesinin yapıldığını ifade eden Aygül, "Sabaha kadar sütünü verdik. Tedavisi devam ediyor, sağlık durumu iyiye gidiyor. Sahibi çıkana kadar bizim korumamız altında olacak. Sahibi mi çöpe attı, yoksa başkaları mı attı, ya da çalındı mı? Orasını bilmiyoruz. Tahkikat yapıp, ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Aygül, kuzunun veteriner kontrolünde otlak bir alanda yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.