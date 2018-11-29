"Çöp ev"de mahsur kalan köpek kurtarıldı

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, "çöp ev"e dönüşen ve 3 hafta önce öldüğü belirlenen bir köpeğin de bulunduğu villada mahsur kalarak bakımsızlıktan bitkin düşen köpek, icra memurları ile bir avukatın duyarlılığı sonucu kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Mahallesi'ndeki bir villanın sahibine haciz işlemi uygulamak için gelen icra memurları, polis gözetiminde evin kapısını açtı.

İçeriye girdiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşayan icra memurları, hemen hemen bütün odaları çöple dolu olan villada bir de bakımsızlıktan ölmek üzere olan köpek gördü. İcra memurları, ilgili kuruluşları konuyla ilgili bilgilendirdi.

Bu esnada, apartman yöneticisinden villada Hakan A'nın kiracı olarak oturduğunu öğrenen ekipler, icra işlemini gerçekleştiremeden döndü.

Bakımsız kalan köpekle ilgili harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), üyelerinden, Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat Ahmet Seyhan'ı, konuyla ilgilenmesi için bilgilendirdi.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne şikayet dilekçesi veren avukat Seyhan, bir süre sonra Odunpazarı Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve polis ekipleriyle söz konusu villaya geldi.

Polis ekiplerinin çağırması üzerine evine gelen Hakan A, kapıyı açtı. Ekipler içeriye girdiklerinde bir köpeğin yaklaşık 3 hafta önce öldüğünü, diğerinin de bakımsızlıktan bitkin olduğunu belirledi.

Bakımsız kalan köpeğin, tedavisinin ardından HAYTAP tarafından sahiplenileceği öğrenildi.

Site yöneticisi Ahmet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce siteye taşınan Hakan A'nın köpeklerle birlikte yaşadığını söyledi.

Eren, Hakan A'nın ilk zamanlarda köpeklerini dışarı çıkardığını ancak daha sonraları çıkarmamaya başladığını dile getirerek, "Zaten sabah erken saatte taksiyle gidiyor, akşam çok geç saatlerde eve dönüyor. Kokular gelince, şikayetler oldu. Duyarlılık için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Duyarsız kalamazdım"

HAYTAP üyesi ve Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat Ahmet Seyhan ise konuyu icra memurları aracılığıyla öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hayvanlara olan sevgimi bilen arkadaşlarım var. Sağ olsunlar, bilgilendirdiler. İcraya gelinen bir ev. Ev sahibi bulunamıyor. Evde bir kiracı kalıyormuş. Evin içinin çöp eve döndüğünü, içeride bir köpek olduğunu öğrendim. Duyarsız kalamazdım. Bunun üzerine emniyet güçlerimizle, belediyelerimizle görüşmeler yapıp işin hızlanmasını sağlamaya çalıştım. Çok teşekkür ederim emniyet memuru arkadaşlara. Hemen kiracının eve getirilip kapıyı açması sağlandı. Maalesef evde iki köpek varmış. Biri ölmüş ve 3 haftadır canlı olan köpek, ölen köpekle aynı ortamda kalıyormuş. Köpeğimizi HAYTAP sahiplenecek. Bakımını özel olarak yapacak. Artık emin ellerde."

- "Öleli 3 hafta oluyor, korkudan bir daha yanına gidemedim"

Bir marketin müdür yardımcısı olarak çalıştığı öğrenilen kiracı Hakan A. ise ölen köpeğinin arkasından ağladı.

Hakan A, "Onu nereye gömeceksiniz? Yerini bana söyleyin. O kucağımda can verdi. Korkudan bir daha yanına gidemedim. Öleli 3 hafta oluyor. Ne olur diğer köpeğimin bakımlarını yaptıktan sonra bana geri verin." ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri ise Hakan A'ya bir hafta süre vererek, tekrar denetime gelindiğinde durumun değişmemesi halinde eve müdahale edeceklerini bildirdi.

Hakan A'nın ifadesine başvuran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.