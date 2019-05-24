"Comics and Art Festival" Başkentliler ile buluşacak

ANKARA (AA) - Çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, graffiti gibi çalışmaları 2016'dan bu yana İstanbullular ile buluşturan "Comics and Art Festival" hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Bilkent Center'da düzenlenecek festivalde, çizgi roman dükkanları, karikatür ve mizah dergileri, yayın evleri, illüstrasyon sergileri ve bağımsız çizerler yer alacak.

Canlı graffiti ve mural çalışmaları, atölye programları, çeşitli panellerin yapılacağı festival kapsamında ziyaretçiler çizerlerin sergilerini gezme ve imza seanslarına katılma fırsatı bulacak.

Ziyaretçiler, festival süresince gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında, çizerlerin moderatörlüğünde çizgi roman ve karikatür teknikleri, illüstrasyon, fanzin ve stencil çalışmaları yapabilecek.

Ayrıca düzenlenecek söyleşilerde ziyaretçiler ile çizerler ve sanat dünyasından isimler bir araya gelecek. Yarın başlayacak festival pazar günü sona erecek.