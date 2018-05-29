Çölyak hastalarına özel gıda desteği

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki çölyak hastalarına özel gıda paketi dağıttıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaşayan ve Kayseri Çölyakla Yaşam Derneğine üye 150 hasta için ramazan ayında içinde glütenli olmayan özel gıdaların yer aldığı gıda paketleri hazırlandığını aktardı.

Bu hizmeti sosyal belediyecilik anlayışı içinde yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızı ayrıca teşvik amacıyla haber olarak servis ediyoruz. Zaten ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu her fırsatta beyan ediyoruz. Çölyak hastalarına şifalar diliyor, nice hayırlı ramazan temennisinde bulunuyoruz."





