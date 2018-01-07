Çolakbayrakdar'tan fidanlık ziyareti

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlığında mevsimine göre yetiştirdiği çeşitli ağaç, bitki ve çiçeklerle ilçenin dört bir yanını güzelleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlığı gezerek, seradaki çeşitli bitki ve çiçekleri inceleyen yeni ve farklı ürünleri inceledi.

Erkilet Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı atölyede incelemelerde bulunan Çolakbayrakdar, fidanlıktaki üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldığı kaydedildi.



