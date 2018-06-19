Çolakbayrakdar'dan esnaf ziyareti

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede bulunan mahalleleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayarakdar, Fevziçakmak, Mevlana, Yenişehir ve Şirinevler mahallelerini ziyaret edip, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Belediyenin çalışmalarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olması için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak, halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz."

Ziyarete, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de katıldı.











