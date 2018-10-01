Çolakbayrakdar, yatırım çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede devam eden yatırım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, İstasyon Mahallesi'nde devam eden sosyal yaşam alanı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların refahı için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlardan biri olan ve Kayseri'de bir ilk olan çalışmamız, hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Yeni yaşam alanı, Kocasinan'a renk katacak ve yeni bir alanda hemşehrilerimiz keyifli vakit geçirecek. Amacımız, yeni yaptığımız yaşam alanlarında, herkesin daha keyifli vakit geçirmesini sağlamak. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerime, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek."