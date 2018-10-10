Çolakbayrakdar park çalışmasını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yapımı süren park çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde devam eden park çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir ilçe bırakmak için park çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Çakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gerek park yapımıyla, gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan'ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Camikebir Mahallemizde, 17 bin metrekare alan üzerine kurulan parkımızın 10 bin 800 metrekaresi yeşil alan olacak. İçerisinde kafeterya, süs havuzu, vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri fitness grubu, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri oyun grupları, kum havuzu gibi donatılar olacak. Kamelyaların ve bankların da yer alacağı parkımız, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yer olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."



