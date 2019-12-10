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Çöl çekirgeleri Afrika Boynuzu'nu istila etti

Afrika Boynuzu'nda hızla yayılan çöl çekirgeleri tarım hayatını ve gıda güvenliğini tehdit etmeye başladı.

Genel 10.12.2019, 10:55
Çöl çekirgeleri Afrika Boynuzu'nu istila etti
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İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Etiyopya, Eritre, Sudan ve Somali'ye yayılan çekirge sürülerinin ekinlere zarar verdiğini belirtti.

Bu ülkelerdeki durumun "çok ciddi" olduğunu ve kötüleştiğini kaydeden FAO, önlem alınmazsa sürülerin Cibuti ve Kenya'yı da işgal edebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetler sürülere karşı karadan ve havadan ilaçlama çalışmalarına hız verirken, kırsal kesimde yaşayanlar devasa sürülere karşı ne yapacağını şaşırdı.

Sosyal medyada dün yayılan görüntüde, Somaliland bölgesindeki bir askerin çaresizce sürülere ateş ederek uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

#dünya
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