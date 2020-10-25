Çok Güzel Hareketler 2 | 59. Son Bölüm HD Canlı İzle - 25 Ekim 2020

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu hafta ekrana gelecek bölümüne Yıldız Tilbe konuk oldu.

Tilbe, programda yer alan Tarkan skecinde Melanie Trump olarak sahneye çıkacak. Çekimler esnasında eğlenceli anlara sahne olan bu görüntüler izleyicilere de keyifli dakikalar yaşatacak. Ayrıca Yıldız Tilbe şarkıları ile de programa renk katacak.

Haftanın skeçleri:

Rockçılar ve arabeskçilerin kıyasıya rekabeti, istemeden istenen kızın istenememe töreni, pamuk prenses ve yedi cüceler masalının alt yapı yorumu, “Açın Kapıyı” skecinde lohusal hareketler, Tarkan’ı düştüğü tuzaktan kurtaran Yıldız Tilbe, annesiyle duygu yüklü anlar yaşayan gencin sıcacık hikayesi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler 2’de.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamları 20.00’de Kanal D’de.

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