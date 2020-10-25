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Çok Güzel Hareketler 2 | 59. Son Bölüm HD Canlı İzle - 25 Ekim 2020
Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümleriyle başladı
Genel 25.10.2020, 16:19 25.10.2020, 16:21
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu hafta ekrana gelecek bölümüne Yıldız Tilbe konuk oldu.
Tilbe, programda yer alan Tarkan skecinde Melanie Trump olarak sahneye çıkacak. Çekimler esnasında eğlenceli anlara sahne olan bu görüntüler izleyicilere de keyifli dakikalar yaşatacak. Ayrıca Yıldız Tilbe şarkıları ile de programa renk katacak.
Haftanın skeçleri:
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamları 20.00’de Kanal D’de.
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