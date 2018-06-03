KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı ile buluştu.

Yahyalı Belediyesi'nin Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katılan Dedeoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

"Bu memleket ne çektiyse ihtilallerden çekti." diyen Dedeoğlu, "Seçimle gelen Adnan Menderes'i iki arkadaşıyla birlikte astılar, durmadılar 80 ihtilali ve 28 Şubat muhtırasıyla devam ettiler. 2002 yılında AK Parti İktidara geldi ve çok büyük hizmetlere imza atıldı. Darbe severler durmadı. Şimdi de doları yükselterek ekonomimize darbe yapmak istiyorlar." dedi

Dedeoğlu, Dedeman Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.