Coğrafya öğretmenliği öğrencileri Karapınar'a geldi

KONYA (AA) - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya öğretmenliği bölümü öğrencileri Karapınar'a "Coğrafi Arazi Uygulama Gezisi" düzenledi.



35 öğrenci ve 2 öğretim görevlisi ile Karapınar'a gelen öğretmen adayları derslerde gördükleri yerleri bizzat yerinde görme ve inceleme imkanı buldu.



İlçedeki bazı obruklar ile Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezen öğrenciler farklı coğrafi oluşumlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Öğrencilere eşlik eden Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Balcı, Türkiye'de yaşanan coğrafi sorunları öğrencilere yerinde göstermek için bölgeye geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Mesela bunlardan bir tanesi obruklar. Obrukları ilgimiz çekiyor. Çünkü halk bundan tedirginlik duyuyor. Biz bunun çözünme dair neler üretebiliriz. Bunu yerinde görmek için geldik. Onun için obrukları gördük ve öğrencilerimiz ile birlikte inceleme şansımız oldu. Öğrencilerimizde derslerimizde gördükleri bu yerleri yerinde görerek ve yaşayarak öğrenme ve aktarma imkanına kavuşmuş oldular.

Meke Gölü'nün de suları kurumuş vaziyette. Bu göl bir doğal zenginlik. Bu doğal güzelliğin yol olmaması için ne yapabiliriz. Yeraltı su seviyesini yükseltmenin yolları neler, kar suları göle dökülüyor. Acıgöl'den ve Hotamış havzasında su getirme projelerini konuşuluyor. Bunları yerinde gördük. Karapınar'daki bu sorunların giderilmesi coğrafyacıları da ilgilendirmektedir ve katkı yapmak istemektedir. Bu sorunları yerinde görmek,çözüm yollarını bulmak ve fikir üretmek hedefindeyiz."