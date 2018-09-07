ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de çocukluk hayali motosiklete 7 ay önce kavuşan 18 yaşındaki Kadir Şahin, aracı modifiye ederek farklı bir görünüme kavuşturdu. Motosiklet tutkunu genç, çevredekilerin ilgisini çeken aracına gözü gibi bakıyor.

Birkaç yıl yaz tatillerinde çiçekçide çalışarak biriktirdiği 2 bin 500 lira ile 7 ay önce sıfır bir motosiklet alan Kadir Şahin, babasının da desteğiyle 4 bin lira harcayarak aracı modifiye etti.

Üzerindeki yazıları, altın sarısı ve siyah ağırlıklı renkleri ve ışıl ışıl görüntüsüyle ilgi gören motosikletiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Şahin'in takipçi sayısı 7 ayda 350'den 40 binin üzerine çıktı.

Görenlerin hayranlıkla baktığı, bir düğmeye basılarak kasislerde 20 santimetre yükselebilme özelliğine sahip motosikleti satın almak için gelen teklifleri geri çeviren Şahin, aracına gözü gibi bakıyor.

Kadir Şahin, 11 yaşından beri hayalini kurduğu motosiklete kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

18 yaşına girer girmez ehliyet kursuna yazıldığını anlatan Şahin, "Ehliyetimi aldım. Yaz mevsimlerinde çiçekçide çalışıp kazandığım parayla aldım. Şu an orijinal haliyle alakası yok. Fakat hayalimdeki motosikletin aynısı." dedi.

Motosikletine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"İnsanlar yolda durdurup fotoğraf, video çekiyorlar. Bu ilgi verdiğim emeklerin karşılığı aslında. Fuarlara katıldım mesela. Bu yıl Eskişehir'de düzenlenen modifiye fuarlarında 80-90 bin liralık araçlar da vardı ama benim motosikletim daha fazla ilgi gördü. Motosikletime kurduğum alçalma ve yükselme özelliğini görenler hayran kalıyor. Kasislerde zorluk çekiyordum. O yüzden yapmıştım ama bu özellik çok dikkat çekti. Hiç ustaya para vermedim. Hayalimi kendim yaptım. Çoğu zaman motosikletimi kalabalıkların içine bırakıp uzaktan insanları izliyorum. Ona hayranlıkla baktıklarını görünce çok mutlu oluyorum. Fotoğraf çekiyorlar, küçük çocuklarını üstüne bindirip video çekiyorlar. Zaten hayal ettiğim de buydu. Yaşıtım arkadaşlara tavsiyem, kimse hayalinden vazgeçmesin."

- "Kask olmadan asla"

Bazı sürücülerin motosikleti bir ulaşım aracı gibi görmediğinden yakınan Şahin, "Bizim iki tekerimiz var. Kask olmadan asla motosiklete binmemeliyiz. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Bazen otomobil kullanıcıları bizi ulaşım aracından saymıyor. Motosiklet kullanıcıları dikkatli olmalı ama otomobil ve benzeri kullanıcılar da bize biraz saygı gösterse çok mutlu olurum." ifadesini kullandı.