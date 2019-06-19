Çocukluğunun geçtiği sokağı 74 yıl sonra yeniden gördü

İZMİR (AA) - Evlenerek Türkiye'den Arjantin'e giden ve olanaksızlıklar nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Bergama doğumlu 85 yaşındaki Raşel Kazes, en son 11 yaşında gördüğü ilçeyi yıllar sonra ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve THY iş birliğiyle yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye gelen Kazes'in hayattaki en büyük isteklerinden biri gerçekleşti.

Bergama'ya görmek için 2 hafta önce geldiği İzmir'de rahatsızlanan Kazes, akciğerlerde pıhtılaşma, damar tıkanıklığı ve nefes alma zorluğu gibi nedenlerle iki kez hastaneye kaldırıldı.

Son doktor kontrolüne gittiğinde iyileştiğini öğrenen Kazes'in hastane çıkışında ilk işi Bergama'ya hareket etmek oldu. Kazes'in heyecanına kızı Silvia ve torunu Brian Kazes de ortak oldu.

Kazes'i Bergama Belediyesinde görevli tercüman, arkeolog ve mimardan oluşan bir grup karşıladı. Kazes'den edindikleri eski fotoğrafları inceleyen grup, Kazes'i Turabey Mahallesi'ne götürdü, ona bazı evler gösterdi.

Evine dair çok az şey hatırlayan Kazes, onlara Kızıl Avlu, mahalleye yakın köprü ve çayı anlattı. Kazes, evinin bulunduğu sokağı buldu ancak yıkıldığı tahmin edilen binayı ise göremedi.

En son 11 yaşında gördüğü sokakta adım atan Kazes, tarihi Kızıl Avlu'yu ve çocukken üzerinden geçtiği köprüyü seyretti. Ağır adımlarla yürüdüğü yollarda çocukluğuna dönen, o yaşlarda o sokaktaki hatıraları bir bir gözünün önünden geçen Kazes, duygu dolu anlar yaşadı.

"Aklımda hep buraya gelmek vardı"

Raşel Kazes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Bergama ziyaretinin geciktiğini ancak doğduğu evi görmeden İzmir'den ayrılmak istemediği için Arjantin dönüşünü erteleyerek iyileşmeyi beklediğini söyledi.

Kendisinin ve babasının ailesinin Bergama'da doğduğunu aktaran Kazes, şöyle devam etti:

"Aklımda hep buraya gelmek vardı. Şimdi çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Küçükken yürüdüğüm sokakta köprü ve Kızıl Avlu'yu görürdüm. O zaman bu kadar ev yoktu. 3 yaşındayken ayrıldım Bergama'dan, son olarak 11 yaşında, babamla bir düğün için geldim, bir hafta kadar kaldım."

Kazes, tekrar Bergama'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Elbet bir gün gelecektim. Kocamla gelecektik. Onunla Gelibolu'ya, Bergama'ya gelecektik ama hastalandı ve öldü." diye konuştu.

Kendisinin Bergama'da olmasını sağlayanlara teşekkür eden Kazes, daha sonra ilçedeki tarihi yerleri gezdi.

Kazes, ziyaretinin sonunda bir çınar ağacı altında Türk kahvesi içerek, Bergamalılarla sohbet etti. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Kazes'in yanına gelerek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Koştu, Kazes'e Bergama'nın yöresel ürünlerini hediye etti.

Muhabir: Halil Şahin,Sinan Doğan