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Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadının 'infazın ertelenmesi' talebinin reddi hak ihlali sayıldı
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde çocuğu ve bebeğiyle kalan kadının "infazın ertelenmesi" talebinin reddedilmesinde aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
Genel 13.12.2019, 13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde çocuğu ve bebeğiyle kalan hükümlü kadının, "infazın ertelenmesi" talebinin reddedilmesinde aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Diyarbakır Cezaevinde 2 yaşındaki çocuğu ve bir bebeği ile kalan, nitelikli hırsızlık suçundan hükümlü kadın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bebeğinin bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için infazın ertelenmesini talep etti.
Başsavcılığın kararına yönelik itirazların reddedilmesi üzerine hükümlü kadın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, kadına 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
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