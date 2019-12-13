Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadının 'infazın ertelenmesi' talebinin reddi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde çocuğu ve bebeğiyle kalan hükümlü kadının, "infazın ertelenmesi" talebinin reddedilmesinde aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Diyarbakır Cezaevinde 2 yaşındaki çocuğu ve bir bebeği ile kalan, nitelikli hırsızlık suçundan hükümlü kadın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bebeğinin bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için infazın ertelenmesini talep etti.

İnfazın ertelenmesi istemini reddeden Başsavcılığın yazısında hükümlünün daha önce 0-6 yaş grubu çocuğunun bulunması nedeniyle tahliye edildiği, kesinleşen hapis cezaları yüzünden tekrar cezaevine gönderildiği, gebe olmasının ardından infazına ara verildiği hatırlatıldı. Başsavcılığın yazısında hakkında 21 yıl 65 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hükümlülerden sayılması gerektiği ifade edildi.

Başsavcılığın kararına yönelik itirazların reddedilmesi üzerine hükümlü kadın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, kadına 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.