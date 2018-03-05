Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Çocuklarına mektup yollayabilmek için okuma yazma öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Kayseri'de açılan kursa katılan 65 yaşındaki Karaca, çocuklarına mektup yazabilmenin sevincini yaşıyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:11
Çocuklarına mektup yollayabilmek için okuma yazma öğrendi
banner230

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki Hatun Karaca, çocuklarına mektup yazabilme hayalini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi.

İlkokulu babasının rahatsızlığı ve yoksulluk nedeniyle bırakmak zorunda kalan Karaca, içinde kalan okuma hevesini çocuklarına aşılayarak 3 öğretmen, bir mühendis evlat yetiştirdi.

Çocukları memur olup evden ayrılınca eşi ile evde yalnız kalan, okuma yazma bilmediği için sosyal hayatta zorluk yaşayan ve evlatlarına hasretini mektup yazarak dindirmek isteyen Karaca, okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesislerinde okuma yazma öğrenen ve sertifika almaya hak kazanan Karaca, çocuklarına mektup yazabilme hayalini gerçekleştirdi.

"Çocuklarım mektupları ömür boyu saklayacaklar"

Hatun Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına mektup yazmak için okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu fırsat bildiğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuklar gidince yalnız kaldık. Kendi işimi kendim yapmak istedim. Çarşıya gittiğimde, otobüse binerken zorlanıyordum. Evde boş durmaktansa okuma yazma öğrenmeyi düşündüm. Burada okuma yazma öğreniyoruz. Okumayı öğrendiğim ilk zaman çok güzel şeyler hissettim. Televizyona bakıyorum, alt yazıları okuyorum, hastanede bölümlerin adlarını okuyorum, gideceğim yerleri biliyorum artık. Çocukluğumu yaşıyorum. Çocukken görmediğimi şimdi görüyorum. Çocuklarıma mektup yazmak için bu kursa geldim. Bunu da gerçekleştirdim, iyi oldu. Çocuklarım mektuplarımı aldı. Okumuşlar ve ömür boyu saklayacaklarını söylüyorlar. Şimdiye kadar iki kez mektup yazabildim. Çocuklarım da bana mektup yazdı, onları da okudum. Mutlu oldum. Torunlarım da çok memnun bu durumdan."

Çocuklarının okuma yazma öğrenmesi için kendisine destek olduğunu vurgulayan Karaca, "Ben küçükken okuyamadım. Babam kanserdi ve yoksulluk vardı. Okula devam edemedim ve okuyamadım. Kısmet değilmiş ama çocuklarımı okuttum. Benim 3 oğlum, bir kızım var ve 3 öğretmen, bir mühendis yetiştirdim." dedi.

Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a da böyle bir kursun açılmasına vesile oldukları için teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHatun KaracaKübra AtilaMektupOkuma Yazma SeferberliğiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim