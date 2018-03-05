Çocuklarına mektup yollayabilmek için okuma yazma öğrendi

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki Hatun Karaca, çocuklarına mektup yazabilme hayalini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi.

İlkokulu babasının rahatsızlığı ve yoksulluk nedeniyle bırakmak zorunda kalan Karaca, içinde kalan okuma hevesini çocuklarına aşılayarak 3 öğretmen, bir mühendis evlat yetiştirdi.

Çocukları memur olup evden ayrılınca eşi ile evde yalnız kalan, okuma yazma bilmediği için sosyal hayatta zorluk yaşayan ve evlatlarına hasretini mektup yazarak dindirmek isteyen Karaca, okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesislerinde okuma yazma öğrenen ve sertifika almaya hak kazanan Karaca, çocuklarına mektup yazabilme hayalini gerçekleştirdi.

"Çocuklarım mektupları ömür boyu saklayacaklar"

Hatun Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına mektup yazmak için okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu fırsat bildiğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuklar gidince yalnız kaldık. Kendi işimi kendim yapmak istedim. Çarşıya gittiğimde, otobüse binerken zorlanıyordum. Evde boş durmaktansa okuma yazma öğrenmeyi düşündüm. Burada okuma yazma öğreniyoruz. Okumayı öğrendiğim ilk zaman çok güzel şeyler hissettim. Televizyona bakıyorum, alt yazıları okuyorum, hastanede bölümlerin adlarını okuyorum, gideceğim yerleri biliyorum artık. Çocukluğumu yaşıyorum. Çocukken görmediğimi şimdi görüyorum. Çocuklarıma mektup yazmak için bu kursa geldim. Bunu da gerçekleştirdim, iyi oldu. Çocuklarım mektuplarımı aldı. Okumuşlar ve ömür boyu saklayacaklarını söylüyorlar. Şimdiye kadar iki kez mektup yazabildim. Çocuklarım da bana mektup yazdı, onları da okudum. Mutlu oldum. Torunlarım da çok memnun bu durumdan."

Çocuklarının okuma yazma öğrenmesi için kendisine destek olduğunu vurgulayan Karaca, "Ben küçükken okuyamadım. Babam kanserdi ve yoksulluk vardı. Okula devam edemedim ve okuyamadım. Kısmet değilmiş ama çocuklarımı okuttum. Benim 3 oğlum, bir kızım var ve 3 öğretmen, bir mühendis yetiştirdim." dedi.

Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a da böyle bir kursun açılmasına vesile oldukları için teşekkür etti.