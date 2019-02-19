Çocukların sabah sütü apartman sakinlerinden

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sabah servis beklerken üşüyen çocukları gören apartman yöneticisinin başlattığı uygulama sayesinde öğrenciler, okula sıcak süt içirerek gidiyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'ndeki 39 daireli Şahin Park Apartmanı'nın yöneticisi 39 yaşındaki itfaiye personeli Şenol Uzdil, sabah erken saatlerde okula giden öğrencilerin servis beklerken üşüdüğünü görünce, çocukların sıcak süt içerek okula gitmelerinin daha yararlı olacağını düşündü.

Uzdil'in çabasıyla yaklaşık bir ay önce hayata geçirilen uygulama ile apartman sakinlerinin imece usülü aldığı günlük 6 litre süt, hafta içi sabah erken saatlerde apartman görevlisi tarafından kaynatılıp semaver içinde bina girişine bırakılıyor.

Okula gitmek için servislerini bekleyen öğrenciler ve işe giden apartman sakinleri, böylece hem ısınıyor hem de sıcak sütlerini içerek güne başlıyor.

Uzdil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece vardiyasından çıkıp sabah evine geldiğinde, okula gitmek için servis bekleyen çocukları gördüğünü söyledi.

Hava soğuk olduğu için çocukların üşüdüğünü anlatan Uzdil, "Bununla ilgili nasıl bir proje yaparız diye düşündüm. Çocuklara en uygun şeyin süt ikram etmek olduğunu düşündüm. İlk başta kendi imkanlarım ile binamıza bir semaver aldım. Sonra bu konuyu komşularla görüşüp, bunun devamlı olmasını düşündük. Sütü haftanın beş günü çocuklarımıza ikram ediyoruz. Sütünü içip okullarına gidiyorlar. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yarınlar için bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Çocukların yanı sıra bina sakinlerinin de sıcak sütten içtiğini belirten Uzdil, uygulamadan herkesin çok memnun olduğunu kaydetti.

Çocuklardan 6. sınıfa giden Mehmet Akif Babayiğit de sabahları içtikleri süt ile içlerinin ısındığını söyledi.

2. sınıfa giden Mustafa Uzdil ise sütü çok sevdiğini ve her sabah kalktığında süt içtiğini belirtti.

Bina sakinleri de çok memnun oldukları uygulamanın örnek alınarak Türkiye'ye yayılması gerektiğini ifade etti.