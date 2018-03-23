Çocukların mutluluk kervanı:

KONYA (AA) - ABDULLAH COŞKUN - Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "Şivlilik" denilen adetle kutlanıyor.

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

İl Müftüsü Ali Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şivlilik'in Konya yöresine has güzel bir gelenek olduğunu söyledi.

Mübarek üç aylardan recep ayının ilk cuma gecesinin Regaib Kandili olarak idrak edildiğini anımsatan Akpınar, şöyle devam etti:

"Bu günden önce de gece fener alayı, sabahı ise Şivlilik olarak kutlanır. Gece bütün çocuklar yetişkinlerle beraber ellerindeki fenerleriyle bu mübarek ayın gelişini kutlarlar. Ertesi gün sabah namazına müteakip de küçükler bu mübarek ayın gelişini kutlamak adına ikram ve şeker toplamak için kapı kapı gezerler. Küçükler hem büyükleriyle bu ayın kutlamasını yaparlar hem de küçük hediyeler toplamış olurlar. Tabii bu, çocukların belleklerinde yer eden önemli bir gelenektir. Konyalı buna çok önem verir. Mutlaka her evde Şivlilikler önceden alınır, çocuklar için hazır edilir."



- "Evimize gelen çocukları boş döndürmeyiz"



Şivlilik geleneğinin sadece Konya'ya özgü olarak sürdürüldüğünü belirten vatandaşlardan Mustafa Ertuğ da ateş yakarak çocukların akşam eğlenmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocukların sevincini görmenin kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Ertuğ, "Şeker ve çikolatalar alarak evimize gelen çocukları boş döndürmeyiz. Konya'da bu geleneğe herkes uyuyor. Geleneği yaşatmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.







