Çocukların mutluluğunu paraya değişmiyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de küçük bir dükkanda 35 yıldır bisiklet tamirciliği yapan 70 yaşındaki Duran Karahançer, çoğu kez ücret almadığı çocuk müşterilerinin sevincini her şeyin üstünde tutuyor.

20 yıl şoförlük yaptıktan sonra "hep heveslendim" dediği bisiklet tamiri işine başlayan Karahançer, 3 çocuğunu büyüten ve kendisinin geçimini sağlayan işine büyük saygı duyuyor.

Karahançer, her sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte "beni hiç kimseye muhtaç etmedi" dediği ekmek kapısının yolunu tutuyor.

Yaklaşık 35 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Karahançer, çoğu kez ücret almadığı çocuk müşterilerini sevindirmekten büyük mutluluk duyuyor.

Karahançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet tamirine hep heves duyduğunu, uzun yıllardır da bu işi yapmasına rağmen hala acemilik çektiği konular olduğunu anlattı.

Dükkanının bulunduğu mahallede tanındığını kaydeden Karahançer, "Bu işe başladığım ilk yıllarda bayat ekmek getirenlerin tamirini ücretsiz yapıyordum. Sırf bayat ekmekler çöpe gitmesin diye topladığım ekmekleri hayvanı olanlara verirdim. Çevrede bir itibarım varsa bunu, bayat ekmek toplayarak kazandım." diye konuştu.

Çocukları çok sevdiğini, bu nedenle de onların bisikletlerini çoğu kez ücretsiz tamir ettiğini aktaran Karahançer, şunları kaydetti:

"(Param yok) diyen çocuğun işini yapınca daha büyük zevk alıyorum. Çocuğun sevinmesi, kuşa yem atarsın da sonra uçar gider ya onun gibi oluyor. Bu işi bedava yapmam bana ne kaybettirebilir ki? Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor. Senin yaptığın ikram bir gün karşına çıkıyor. İlahi kanun tecilli ediyor. Bir ramazan gününde çocuğun biri dükkanın önündeki bisikleti almak istedi. Yanındaki annesine bisikleti almak istediğini söyledi ama annesinde paranın olmadığı belliydi. Ben de o arada iftarın hayalini kuruyordum. Çocuğun durumuna içim el vermedi. Bisikleti çocuğa verdim, gitti. Çocuğun sevincini görünce ne açlık kaldı ne susuzluk. Kuş gibi hafifledim. O bana yetti. Allah sana veriyorsa sen neden vermeyeceksin?"

Sağlıklı oluşunu 70 yaşına gelmesine rağmen her gün çalışmasına bağlayan Karahançer, "Boş gezen adam kendini dinler. Kendini dinleyen adam da sürekli hasta olduğunu düşünür. Bir insan yetişemediği dala uzanmak isterse hastalanır. Ben yetişemeyeceğim dala hiç uzanmadım. Benim 93 model bir arabam var. Bana sürekli (değiştir şu arabayı) diyorlar. Ne gerek var. Bu da beni götürüp getiriyor. Elindekine şükredeceksin." ifadelerini kullandı.

Eski dostluklarının özlemini çektiğini belirten Karahançer, eskiden yapılan sohbetlerin yerini hiç bir şeyin tutmayacağını da söyledi.

Karahançer, ömrü yettiğince dükkanında çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.