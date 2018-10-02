Çocukların ilk kez at binme heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Atlı Polis Grup Amirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ilk kez at binme heyecanı yaşadı.

Erciyes Mahallesi Akçaya mevkisinde bu yıl kurulan Atlı Polis Grup Amirliği, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Şehit Mehmet Erdoğan İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Öğretmenleri eşliğinde Polis Evi'ne gelen çocuklar, burada yapılan kahvaltının ardından Atlı Polis Grup Amirliğine götürüldü. Polisler tarafından karşılanan çocuklar, atlı birliklerle tanıştırıldı.

Daha önce at binmemiş çocuklar, polislerin yardımıyla "Zümrüt" adlı ata sırayla bindirildi. Kimisi heyecanlanan kimisi ise korkan çocukları polisler at binmeleri konusunda cesaretlendirdi.

Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla öğrencilere farklı bir gün yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Çocukları atlarla tanıştırmaktan mutlu duyduklarını anlatan Altınbilek, tüm çocukların gününü kutladı.

Çocuklardan Rana Binici de ilk kez at bineceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.