"Çocuklarımızı hareketliliğe teşvik edeceğiz"

ANKARA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çocuklarımızın günlük yaşamlarını hareketliliğe teşvik edecek planlamaları ve modelleri, sportif ve sosyal çalışmaları güçlendireceğiz. Bunu bir yaşam standardı, yaşamın bir parçası haline getireceğiz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Fatma Şahin, her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla TBB'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, küreselleşme, sanayileşme ve kentleşmenin avantajları kadar dezavantajlarının da bulunduğunu belirterek, çevre ve insanı korumanın önemli görev alanlarından olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişmeler ve kentleşme dolayısıyla insanların daha hareketsiz yaşadığına ve sağlıksız beslendiğine dikkati çeken Şahin, bunların sonucunda obezitenin dünyada genelinde büyük artış gösterdiğini dile getirdi.

Şahin, bireylerin sağlıklarını korumak için beslenmelerinin, hareketli yaşam sürmelerinin ve spor yapmalarının önemine işaret ederek, şehirlerde vatandaşlara hareket imkanı sağlayan alanların olması gerektiğini belirtti.

Yürüme ve bisiklet yollarının hem sağlık hem de ucuz ulaşım açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, gençlerde bisiklet kullanma oranını yükseltmek için şehirlerin fiziki altyapısının buna uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

- "Çocuklara ödül olarak bisiklet verilmesi için çalışmalar yaptık"



Şahin, Gaziantep'de ulaşım ve imar master planlarının birlikte yapıldığını belirterek, "Ulaşım master planında 55 kilometre bisiklet yolunun yapılması kararı çıktı. Bunun dörtte üçünü tamamladık ve yaptığımız bisiklet yolunu gençlerin daha çok kullanması için üniversite hattında uzattık. Sosyal projelerde de okullarında başarı elde eden çocuklara ödül olarak bisiklet verilecek şekilde çalışmalar yaptık." dedi.

Geçen yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ödüle layık görülen şehirler hakkında bilgi veren Şahin, bu kentlerin ücretsiz bisiklet kursu ve tamir atölyesi ile ücretsiz otobüs ve deniz ulaşımı gibi hizmetler sunduğunu, yeni bisiklet yolları yaptığını anlattı.

Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği olarak bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, kişilere hareket imkanı sağlayan alanların artırılması için Berger ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Şehrimizin fiziki altyapısını buna uygun hale dönüştüreceğiz. Çocuklarımızın günlük yaşamlarını hareketliliğe teşvik edecek planlamaları ve modelleri, sportif ve sosyal çalışmaları güçlendireceğiz. Bunu bir yaşam standardı, yaşamın bir parçası haline getireceğiz." dedi.