Çocukları için etüt merkezi kurdular

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 9 apartmandan oluşan sitenin sakinleri, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla gönüllü annelerin desteğiyle etüt merkezi oluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, "Bir çocuk değişir, dünya değişir" sloganıyla yola çıkan site sakinleri, binadaki boş bir dairede kütüphane ve etüt salonu oluşturdu. Okuldan çıkan çocuklar, gönüllü anneler ve site yöneticisi Ahmet Turgut nezaretinde bu salonda ders çalışıp, kitap okuyor.

Yaklaşık 30 çocuğun faydalandığı uygulama, salondaki etkinliklerin ardından hava kararıncaya kadar binaların yanındaki boş alanda oyun saatiyle devam ediyor.

Site yöneticisi Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin talebiyle, sitede ikamet eden tüm çocukların birlikte vakit geçirmelerini, ev ortamında bilgisayar odaklı yaşamın dışına çıkıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Salonda çocuklara kitap okuma, ödev yapma ve film izleme saatleri düzenlediklerini anlatan Turgut, zaman zaman da polis ve rehber öğretmenler davet ederek madde bağımlılığı ve boş vakitleri değerlendirme konusunda seminer organize ettiklerini kaydetti.

Kendi imkanlarıyla aldıkları projeksiyon cihazı ile eğitici filmleri öğrencilerle birlikte izlediklerini aktaran Turgut, şöyle konuştu:

"Çocuklar ve aileleri boş vakitlerini geçirebilecekleri bir yer talebinde bulundu. Biz de blok sözcüleri ile toplantı yapıp fikir birliğine vardık ve bu salonu oluşturduk. Kitaplığı kendi imkanlarımızla yaptık. Çocuklar okuldan çıktıktan sonra buraya geliyor. Burada, gönüllü koruyucu annelerimiz nezaretinde hem ders çalışıyor hem kitap okuyorlar. Okudukları kitapları anlattırıyoruz. Çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla çabalıyoruz. Çocuklara yönelik, bir saat kitap okuma yarım saat sinevizyon gösterisi oluyor sonra hava kararıncaya kadar dışarıda futbol oynuyorlar."

Uygulama kapsamında gönüllü olarak koruyucu annelik yapan site sakinlerinden Serap Hanyeli ise çocuğunun daha önce okuldan gelip oyun için dışarı çıktığında kontrolünün mümkün olmadığını ancak bu projeyle vaktini nasıl değerlendirdiğini bizzat gözlemleyebildiğini ifade etti.

Hanyeli, "Çocuklarımız dışarıda başıboş oynuyorlardı, ilgisizlerdi. Bu konuda boşluk hissettik. Geçen yıl projemizi 'bir çocuk değişir dünya değişir' sloganıyla başlattık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara yatırım yapıyoruz. Sitemiz içindeki tüm çocuklar buradan faydalanabiliyor. Bu projenin gelişmesini isteriz. Çünkü bütün çocuklar bizim geleceğimiz." diye konuştu.

Site sakinlerinden Esma Kaya da komşularıyla el ele ortaya koydukları çalışma sayesinde, sitedeki tüm çocukların ortak bir alanda vakit geçirmeye başladıklarını, daha önce çocuklar arasında görülen kavga ve tartışmaların, yerini dostluğa bıraktığını söyledi.

Salonda çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerden Mert Ali Çalışkan, her gün okul çıkışında buraya geldiğini, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirip kitap okuduğunu dile getirdi.

Çalışkan, "Buradaki çalışmada özgüvenimiz gelişiyor, kitap okumamız hızlanıyor. Çok güzel oldu, emek verenlere teşekkür ediyoruz. Farklı aktivitelere katılıyoruz, kitap okuyup arkadaşlarla birbirimize anlatıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Ömer Baykaplan da ödev aşamasında arkadaşlarıyla yardımlaştığını, vaktini verimli kullanmaya başladığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 13:11