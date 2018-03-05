Çocukları derste anneleri okulun atölyesinde mesaide

AKSARAY (AA) - Aksaray'da gecekonduların yoğun olduğu mahallede yaşayan kadınlar, çocuklarının eğitim gördüğü okulda kendilerine tahsis edilen atölyede el işi ürünler yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Çelen, mahalledeki kadınlara iş imkanı sağlamak amacıyla bir yıl önce okulda kullanılmayan iki bölümü atölyeye dönüştürdü.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğreticilerden rölyef, dikiş-nakış, çeyiz eşyası ve terzilik gibi alanlarda eğitim alarak el becerilerini geliştiren kadınlar, atölyede üretim yapmaya başladı.

Ürettiklerini genellikle internet üzerinden ve sipariş ile satan kadınlar, haftanın 5 günü çocuklarıyla beraber geldikleri okulun atölyesinde çalışarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Bölgedeki çoğu insan yoksul"

Okul müdürü Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin olmazsa olmaz ögelerinden birinin veliler olduğunu, onların okula sahip çıkmasıyla eğitimin kalitesinin arttığını söyledi.

Okulu sadece öğrencilerin eğitim gördüğü bina olarak düşünmediklerini, çevrede yaşayan kadınların geçimlerini sağlayabilmesi için atölye kurduklarını dile getiren Çelen, şöyle devam etti:

"Okulumuz, gecekonduların yoğun bulunduğu bölgede yer alıyor. Çevremizdeki çoğu insan yoksul. Buradaki insanların aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bu işe başladık. Atölyeyi kurduğumuz yerler daha önce atıl vaziyetteydi. Yıllardır biriken eski, atık malzemelerin bulunduğu alanlardı. Buraları velilerimizle temizleyerek üretim yapılacak makineleri temin etmeye başladık. Zamanla bugünkü seviyeye ulaştık. Şu an iki atölyemizde yaz ve kış dönemlerinde kadınlarımız üretim yapıyor. Velilerimiz ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor."

Atölyede 15 dikiş makinesi bulunduğunu aktaran Çelen, "Velilerimizle beraber atıl vaziyetteki makineleri bulup, tamir ettirerek atölyeye getiriyoruz. Bu konuda mahalledeki vatandaşların da önemli katkısı var." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmenlerinden Nazife Ayhan ise atölyede eğitime katılan kadınlarla aile ortamı oluştuğuna işaret ederek, "Burası giyim atölyemiz. Mefruşat, el sanatları, rölyef, ahşap boyama kurslarımızı burada veriyoruz. Velilerimiz sabah çocuklarıyla gelir, sınıfa bıraktıktan sonra üst kata çıkarak atölyedeki işlerinin başına geçerler. Burada iş önlüğü, okullar için masa örtüsü, folklor kıyafetleri ve çeşitli siparişlere yönelik dikim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evde ancak bulaşık çamaşırla uğraşıyorduk"

Velilerden Sevgi Şimşek, ev hanımı olduğunu, daha önce ailesine ekonomik yönden katkı yapamadığını anlattı.

Okulda kendilerine sunulan fırsatı değerlendirip meslek öğrendiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Ev hanımıyım. Evde ancak bulaşık, çamaşırla uğraşıyorduk. Okul müdürümüz sağ olsun atölye açarak bize güzel bir imkan sağladı. Şu an 25'e yakın arkadaşımla sabah çocuklarımızı okula getirip kahvaltımızı yapıyor, sonra işimizin başına geçiyoruz. Hem çocuklarımız yanımızda olduğu için aklımız onlarda kalmıyor hem de ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz."

Öğrencilerden İlke Şimşek de sabah annesiyle okula gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Annemle okula geliyoruz. Annem yukarı çıkıyor, ben ise sınıfta derslerime çalışıyorum. Çıkma saatimiz geldiğinde de annemle evimize gidiyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi.