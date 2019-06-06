Çocuklardan

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Çocuk Kulübü tarafından "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Şenliği", Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Kulübe üye çocuklar ve ailelerinin birlikte zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenlikte, çocuklar bir yıl boyunca aldıkları eğitimlerde öğrendiklerini sergiledi.

Şenlikte, hem öğrenen hem de eğlenen çocukların jimnastik, kickboks, halk oyunları, dans ve drama gösterileri beğeniyle izlendi.

- Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmetler Çocuk Kulübü, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara İngilizce, müzik, resim, spor başta olmak üzere birçok branşta ücretsiz eğitim veriyor.



Alanın uzmanlarınca verilen eğitimlerle, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlanıyor.