Çocuklardan yaşlılara ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde korunma ve bakım altında bulunan çocuklar, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören yaşlıları ziyaret etti.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan çocuklar ve yetkililer, Yüksek İhtisas Hastanesine giderek tedavi gören yaşlı hastalarla bir araya geldi.

Çocuklar, hastalarla bir süre sohbet ederek, onlarla zaman geçirdi.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Yaşlılar ve Emekliler Parkı olarak da bilinen Hüseyin Kahya Parkı'nda bulunan yaşlıları ziyaret ederek, çikolata ikram etti.

Ekipler, bir süre yaşlılarla sohbet ederek, onlarla zaman geçirdi.