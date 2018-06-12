Çocuklardan örnek davranış

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki küçük kardeş ve bir arkadaşları yolda buldukları 10 lirayı "Biz yolda para bulduk, haram olduğu için size bırakmak istedik" notuyla bir caminin minberinin yanına bırakarak dürüstlük örneği gösterdi.

Ulaş Merkez Cami imamı Bilal Başer, camiye girdiğinde minberin yanında 10 lira ve bir not kağıdı buldu.

Kağıttaki notta "Biz yolda para bulduk, haram olduğu için size bırakmak istedik" yazısını gören Başer, altına da isimlerini yazan Esmanur (11) ve kardeşi Bedirhan Özkan (7) ile arkadaşları Bengisu Göçgün'e (10) ulaştı.

Başer'in durumu paylaştığı Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, çocukları makamında ağırladı.

Dürüstlük örneği gösteren çocuklara teşekkür eden Kaymakam Yılmaz, "Örnek davranışta bulunduğunuz için sizleri tebrik ediyorum, duygulandım. Biz de bu arkadaşları görelim tanıyalım istedik." diye konuştu.

Yapılan hareketin takdire şayan olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu davranışınızı sosyal medyada paylaşınca olumlu dönüşler aldık. Bilal Başer hocamız konuyu bizimle paylaşınca gayet güzel ve örnek davranış olduğunu düşündüm. Sizlerin yaptığı davranışları ödüllendirmek istedik ve umarım bu davranışınız büyüklere dahi örnek olur. Bulduğunuz parayı öncelikle sahibine ulaştırmak gerekiyor, bulamıyorsanız sizin yaptığınız gibi hayır işinde kullanılmak üzere camiye veya güvenilir bir yere teslim edebilirsiniz. Yaptığınız davranış çok güzel, sizler gibi dürüst bireyler yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum."

Başer ise, camiye girdiğinde minberin yanında 10 lira ve not kağıdını bulduğunu dile getirerek, çocukların örnek davranışı karşısında çok duygulandığını ifade etti.

Buldukları parayı camiye bırakan çocuklardan Esmanur Özkan da, "Bengisu arkadaşımız 'bulduğumuz parayı camiye bırakalım' demişti. Caminin güvenilir bir yer olduğunu düşündüğümüz için oraya bırakmak istedik. Normalde parayı bırakmak istediğimizde kimse yoktu. Biz de parayı bıraktık yanına da not yazdık." diye konuştu.

Bengisu Göçgün, bulunan parayı kullanmanın haram olduğunu söyleyerek, bu sebeple camiye bıraktıklarını belirtti.

Kaymakam Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.