Çocuklardan dünyaya barış mesajı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen, Makedon, Arnavut ve Suriyeli çocukların da sahne aldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Üç gün devam eden kutlama programlarına katılan on binlerce çocuk, bayram coşkusu yaşadı. Etkinliklerde Makedon, Arnavut ve Suriyeli çocuklar da sahne aldı.

Etkinliklerin son gününde Seyrantepe Atatürk Ortaokulu ile Makedonya Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencileri sahne alarak dünyaya "barış" mesajları verdi.

Müzik dinletisi, halk oyunları, şiir ve sportif gösterilerden oluşan programın sonunda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Şenlik kapsamında çocukların elenmeleri için Hasbahçe Mesire Alanı'na sosis balon, çim adam, taş boyama, rüzgar gülü ve karikatür atölyeleri kuruldu. Atölyelerde çocuklar becerilerini geliştirecek yeni hobiler edindi. Atölyelerin yanı sıra yarışmalar ile sahne, Hacivat-Karagöz, palyaço ve çevre animasyon gösterileri de yapıldı.

- Belediye Başkanı Kılıç çocukların bayram coşkusuna ortak oldu

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da etkinliklere katılarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Kılıç, 23 Nisan'ı bir güne sığdırmak yerine günlerce kutlamayı tercih ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz, kendisini rahmetle anıyoruz. Milletimizin bin yıllık tarihinde vatan için, millet için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 15 Temmuz'da darbe girişimiyle ülkeyi bölmeye çalışanlarla mücadele ederken hayatını kaybeden, terörle mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Çocuklarımızın, ulusumuzun bayramını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.