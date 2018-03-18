Çocuklardan Çanakkale şehitleri için türkü

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklar, Çanakkale şehitlerinin anısına Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla bir video hazırladı.

Çanakkale'de savaşan askerlerin fotoğraflarına da yer verilen videoda çocuklar, Ankara Kalesi'nde Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.



Hazırladıkları video ile Çanakkale şehitlerini anan çocuklar, "Çanakkale'de destan yazan şehitlerimizin torunlarından, Afrin'de destan yazmaya devam eden askerlerimize selam olsun." mesajını paylaştı.







