Çocuklarda ekran süresi azaldıkça kavrama yeteneği artıyor

NEW YORK (AA) - Yeterince uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte ekran karşısında daha az vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin daha iyi geliştiği bildirildi.

The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 8-11 arasında değişen 4 bin 500 çocuk üzerinde yapılan gözlemlerin sonuçları değerlendirildi.

Araştırmacılar, incelemeye konu olan çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürelerle uyku ve fiziksel aktivitelerini karşılaştırdı.

Araştırmada, günde 9-11 saat uyuyan, en az 1 saat fiziksel aktivite yapan ve 2 saatten az ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha fazla gelişme olduğu tespit edildi.

Araştırmaya öncülük eden Kanada'nın Ottawa kentindeki CHEO Araştırma Enstitüsünden Jeremy Walsh, "Kanıtlar, iyi bir uyku ve fiziksel aktivitenin daha iyi bir akademik performans ile ilişkili olduğunu gösterirken, fiziksel aktivitelerin çocuklarda daha iyi reaksiyon süresi, dikkat ve bellek gelişimi ile ilişkili olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Walsh, günde 2 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin zayıf kaldığını kaydederek, eğitimsel ekran ile eğlence ekran farkı tecrübelerini incelemek için de daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çalışmada, ABD'deki 20 çocuktan sadece 1'inin ekran, uyku ve fiziksel aktivite şartlarına uyduğu tespit edildi.

Muhabir: İslam Doğru

