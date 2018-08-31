Çocuklara oyunla hayal gücünü kullanma eğitimi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce Özbekistan, Moğolistan ve Kazakistanlı öğrencilere analitik düşünme, parçadan bütüne ulaşma, strateji geliştirme yeteneği artırma ve zihin koordinasyonu içerikli dersler verilerek, hayal gücünü etkili kullanmaları öğretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Moğolistan, Özbekistan ve Kazakistanlı 80 öğrenci, 20 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezinde bir araya geldi.

10-16 yaşları arasında öğrencilere Rubik's Race, abalone, kakuzu, mangala, satranç gibi oyunlarla hayal gücünün doğru kullanılması eğitimi verildi.

Çocuklar, dünyaca bilinen zeka oyunu dışında bireyin analitik düşünmesini artıran abalone, bir parça kağıt ile hayal gücünü kullanarak neler yapabileceklerini görmelerini sağlayan origami, uzamsal becerileri destekleyen görsel algı oyunu Rubik's Race, Türk strateji oyunu mangala, mantık yürütme, sezgi ve gözleme becerilerini geliştirmeyi sağlayan kakuzu gibi oyunlarla tanıştı.

Ayrıca "Hayalimdeki Makine Etkinliği" ile de öğrencilerin gerçekte olmayan makineleri hayal güçlerini ve yaratıcı fikirlerini kullanarak üretmesi, var olan makineyi yeniden dizayn edip tasarlaması amaçlandı. Çocuklar bu etkinlikte "Az malzemeler ile nasıl bir makine üretilir?’" sorusuna cevap bulurken, makine yapımında eksik olan ve bulunmayan bir parçayı eldeki malzemelerle üretmeyi de öğrendi.

Çocuklar, oyunlar sayesinde hayal gücünü doğru ve etkili kullanmayı, ufkunu genişletmeyi, iç motivasyonu artırmayı ve kendi sınırlarını aşmayı öğrendi.