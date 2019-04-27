ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Sağlık Bakanlığı Ankara Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gelen çocuklar, akülü arabalara binerek, duvarları rengarenk resimlerle süslenen, muayene koltuklarının karşısındaki ekranlarda çizgi film gösterimi yapılan "masal klinikleri"nde diş muayenesi oluyor.

Merkezin Başhekimi Dt. Ferda Sözen Karahisarlıoğlu'nun girişimiyle çocukların korku yaşamadan diş muayenesi olabilmesi amacıyla içinde oyuncaklar, masal ve boyama kitapları bulunan, duvarları ve muayene koltukları rengarenk resimlerle süslenen pedodonti masal klinikleri kuruldu.

Karahisarlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle küçük yaştaki çocuklarda sıkça rastlanan diş hekimi korkusunun önüne geçebilmek için pedodonti kliniklerini, çocukların kendilerini masal diyarında hissedecekleri bir hale getirdiklerini belirtti.

"Masal klinikleri" adını verdikleri pedodonti kliniklerini, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfının (HASVAK) da desteğiyle hayata geçirdiklerini söyleyen Karahisarlıoğlu, "Çocuklar için özel olarak tasarladığımız masal kliniklerimizde onların boyuna uygun aynalar, sandalyeler ve masalar bulunuyor. Buralarda palyaçolar ve klinik destek personeli streslerini engellemek için çocuk hastalarımızla oyun oynuyorlar." dedi.

Karahisarlıoğlu, ailelerin çocuklarını diş hekimine getirirken rahat etmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Çocuklara sevgi ve şefkat göstermek, onların ruh hallerinden anlamak tedavi sürecinin kolaylıkla geçmesi için önem taşıyor. Bu süreçte çeşitli görseller ve birtakım oyunlarla çocukların dikkatini dağıtarak tedaviyi kolaylaştırıyoruz. Muayene sonrasında da sertifika ve hediyeler vererek, çocukların diş tedavisini güzel anılarla hatırlamasına gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkeze gelen çocuk hastaların bazılarının kliniklere gitmeyi reddettiğini belirten Karahisarlıoğlu, "Çocuklar bilmediğinden korkuyor. Kliniklere gitmek istemeyen çocukları, HASVAK'ın merkezimize bağışladığı akülü arabalara bindiriyoruz. Çocuk, her gün anne ve babasının kullandığı gibi bir aracın kendi boyuna ve yaşına uygun olanına müziklerle bindiğinde kendini rahatlamış hissediyor. Daha sonra çocuklar merkezimizin koridorlarında gezerek masal kliniklerimize geliyor." bilgisini verdi.

Karahisarlıoğlu, özel kliniklerde yapılan birçok uygulamayı merkezlerinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hizmetlerimizi yurt dışında duyup merkezimize gelenler oluyor. San Francisco Silikon Vadisi'nden, Irak Erbil'den gelen hastalarımız oldu." diye konuştu.

HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk de çocuklara özel diş kliniklerinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, projeye destek sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'deki tüm devlet hastanelerine ellerinden geldiğince yardım yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Bağışladığımız akülü arabaların bizim için özel bir anlamı oldu. Çünkü bu arabaları muayene olmaya gelen hasta çocuklar kullanacak." dedi.