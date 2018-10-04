ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesinde, çocuklara hayvan hakları anlatıldı.



Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesinde etikinlik düzenlendi.



Etkinlikte müzeyi ziyaret eden çocuklara belediyede görevli veteriner hekim Volkan Güneş, tarafından hayvan hakları hakkında bilgi verildi.



Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını anlatan Güneş, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi adına bireylere düşen görevler konusunda uyarılarda bulundu.



Etkinlikte ayrıca müze eğitmenleri hayvan hakları nelerdir, hayvanlara nasıl yaklaşılmalı, dünyada hayvanlar olmasaydı ne olurdu gibi sorulara yanıt verdi.



Hafta boyunca müzede 600 öğrencinin ağırlanacağı belirtildi.