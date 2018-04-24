Çocuklar uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı

ANKARA (AA) - Çubuk Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ile Çubuk Doğa Sevenler Derneği işbirliğinde "Kendi uçurtmanı yap, kendin uçur ve doğanın tadını çıkart" sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler uçurtma uçurdu.

Okuldaki gönüllü öğrencilerin sırayla katıldığı projeyle öğrenciler uçurtmalarını yaparak, uçuruyor. Öğrencilere doğa sevgisinin de aşılandığı etkinlik kapsamında doğaya atılan çöpler de toplanıyor.

Öğrenciler yaptıkları uçurtmalarını uçurmak için birbirleriyle yarışırken, en güzel uçuran ve en güzel uçurtmayı yapanlara çeşitli hediyeler veriliyor.

İlk olarak Çubuk Doğa Sevenler Dernek Başkanı Halil Basri Uluğ tarafından uçurtma yapma eğitimi verilen etkinlikte, uçurtma uçurmaya zaman zaman okul müdürü Mehmet Tekin de katıldı.

Projenin öğrencileri okul stresinden uzaklaştırmak ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla başladıklarını ve tüm öğrenciler yararlana kadar devam edeceklerini söyleyen Tekin, çalışmanın öğrenciler üzerinde çok olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Tekin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı doğayla tanıştırmak, doğayla iç içe etkinlikler yapmak amacıyla projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımız şehir hayatında bu kadar doğa ile iç içe olamıyor. Betonlaşma, oyun alanlarının kısıtlı olması çocuklarımız da ister istemez stres, yorgunluk ve buna benzer çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Yorgunluk, stres ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çocuklarımızın geleceğinin olumsuz etkileyecek sorunlarla mücadele etmek amacıyla bu projeyi başlattık. İnşallah öğrencilerimiz yaptıkları uçurtmaları her hafta gökyüzüne uçurarak, bu mutluluğu birlikte yaşayacak."

Projenin unutulmaya yüz tutan ve çocuk gelişiminde önemli yeri olan değerlerin yeniden canlandırılması adına yapıldığını anlatan Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ da "Uçurtmalarımızı kendimiz yapmaya çalıştık ve burada uçurduk. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Birçoğu ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyor. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor." dedi.

Öğrencilerden Rabia Tezal da "Burada çok eğlendik. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Emek harcayarak bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan öğrencilerden Emirhan Çelik ise "Doğayla iç içe eğleniyoruz. Çevremizi temizliyoruz. Bu bizim için bir nevi terapi oluyor." yorumunu yaptı.